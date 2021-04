França suspende todos os voos provenientes do Brasil

Embora a cepa britânica seja predominante no país, profissionais da saúde franceses vêm alertando para a disseminação da P1, variante brasileira da covid-19 – (Foto:Etienne Laurent / Via Agência Brasil)

O governo francês decidiu suspender todos os voos entre Brasil e França citando preocupações com a variante brasileira da covid-19, anunciou ontem o primeiro-ministro Jean Castex. “Constatamos que a situação está se agravando e, por isso, decidimos suspender, até novo aviso, todos os voos entre Brasil e França”, explicou o premiê, durante sessão na Assembleia Nacional.

A situação sanitária no Brasil vem se agravando desde fevereiro. Em parte, segundo especialistas, em razão do aparecimento de uma variante do vírus, conhecida como P1, considerada mais contagiosa.

Embora na França a variante brasileira represente apenas 0,5% dos casos diagnosticados, e a cepa britânica seja predominante, os profissionais da saúde vêm alertando há alguns dias para a disseminação da P1. Por isso, a oposição vinha exigindo a interrupção dos voos.

“No início, pode parecer trivial. Depois, pode aumentar muito rapidamente”, disse o epidemiologista Antoine Flahaut, da Universidade de Genebra, ao jornal Le Parisien. Ele destacou que uma mutação vinda do Brasil pode ser a próxima ameaça às campanhas de vacinação na Europa.

Com mais de 99 mil mortos e cerca de 6 mil pacientes em UTIs, a França ainda sofre com a terceira onda e os indicadores não mostram melhora, deixando em aberto a questão sobre um relaxamento das restrições.

O líder da oposição conservadora na Assembleia Nacional, o deputado Damien Abad, disse ontem que o fechamento das fronteiras é “útil e absolutamente necessário”, no momento em que especialistas alertam sobre a gravidade da pandemia no Brasil e recomendam a adoção de um isolamento obrigatório e vigiado de pelo menos dez dias a todos os viajantes provenientes do País.

O pediatra Rémi Salomon, presidente da comissão de médicos que trabalham nos 39 hospitais públicos da região parisiense, defende que a França faça como Portugal, que interrompeu temporariamente os voos provenientes do Brasil.

O ministro francês dos Transportes, Jean Baptiste Djebbari, afirmou ontem que a França é obrigada a manter as conexões aéreas com o Brasil, segundo parecer do Conselho de Estado, instância que avalia o cumprimento da Constituição. “O Conselho diz que cidadãos franceses e residentes na França, em nome da liberdade de circulação, devem poder continuar a vir, o que não foi o caso de Portugal e de outros países”, explicou.

Atualmente, a entrada de brasileiros ou de europeus provenientes do Brasil foi restringida a 1 mil pessoas por semana nos países da União Europeia. O temor das autoridades é o de que apenas uma dezena de casos da forma mais agressiva possa ser suficiente para espalhar a cepa pelo bloco.

Por:Agência Estado

