Dois são presos no município de Placas, em operação da Polícia Civil de combate a crimes agrários

(Foto:Reprodução) – Na manhã de terça-feira, 13, visando à elucidação de crimes de homicídios e ameaças relacionados a conflitos agrários, na região do município de Placas, a Polícia Civil por intermédio das Superintendências Regional do Tapajós e Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas deflagrou a Operação “PULU”, cumprindo mandados de buscas e apreensões na casa de investigados na sede e na zona rural do município.

Um dos casos foi o homicídio qualificado ocorrido em fevereiro deste ano, que teve como vítima Elson Sandro Cerqueira Amini, vice-presidente da Associação de Agricultores Novo Aliança, localizado no ramal do “Pulu”.

Durante a operação, munições e armas de fogo foram encontradas em alguns imóveis e, considerando a irregularidade legal da posse de tais armamentos/munições, foram efetuadas as prisões em flagrante dos possuidores.

Como saldo positivo, a operação contabilizou as prisões em flagrante de Gilmar Ribeiro Pereira e Agnaldo Gomes Ferraz Vulgo “Chico do Pulu”, por posse ilegal de arma de fogo.

Além das prisões, houve apreensão de duas espingardas cal.20; uma espingarda cal.28; um revolver cal.38; vinte e sete munições cal.20 intactas e 14 deflagradas; nove munições cal. 38 intactas; duas munições cal.28 intacta e duas deflagradas, além de celulares.

Foram dados cumprimentos a 06 mandados, um na sede do município e cinco na zona rural.

A Operação contou com a participação de policiais civis da 15ª Risp – Itaituba, Rurópolis e Placas. Policiais Civis da 12ª Risp – Santarém e DECA Santarém.

Às investigações continuam no sentido de identificar os autores dos crimes delitos em apuração.

O combate a crimes agrários foram intensificados na região a fim de elucidar e prevenir crimes de repercussão ocorridos na região. Nesta mesma semana, também foi preso um homem apontado como um dos executores do sindicalista Gilson Maria Temponi, vulgo ‘Mineiro’ durante as operações realizadas pela Superintendência do Tapajós.

