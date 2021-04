Policiais penais são vacinados contra covid-19, na região do Xingu

Pará foi o primeiro Estado a incluir policiais penais nos grupos prioritários da campanha de vacinação – (Alex Ribeiro/ Ag. Pará)

Em duas unidades da região, foram vacinados todos os 72 servidores

O Governo do Pará deu continuidade à vacinação contra covid-19 dos servidores do sistema penitenciário nesta terça-feira (13). A vacina foi aplicada em profissionais da Central de Triagem de Altamira (CTALT) e do Centro de Recuperação Masculino de Vitória do Xingu (CRMVX), na Região de Integração Xingu.

Nas duas unidades foram vacinados todos os 72 servidores. O Pará foi o primeiro Estado a incluir policiais penais nos grupos prioritários da campanha de vacinação, a fim de evitar a infecção pelo novo coronavírus de servidores públicos da área de segurança e, consequentemente, dos segmentos com os quais eles mantêm contato diário na rotina de trabalho.

A imunização continuará na próxima sexta-feira (16), com a aplicação em servidores da casa penal de Castanhal, município da Região Metropolitana de Belém.

Nas unidades da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) da capital e do município de Ananindeua será aplicada a segunda dose da vacina CoronaVac/Sinovac nos dias 17 (sábado) e 19 (segunda-feira), respectivamente.

Por:Redação Integrada (com informações da Agência Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...