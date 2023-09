Adolescente é achado morto após perder R$ 50 mil no ‘jogo do tigre’, no Maranhão

(Foto: Reprodução) – O dinheiro supostamente fazia parte da herança deixada pela mãe do adolescente. Rafael teria começado com apostas de R$ 100. Animado pelos altos ganhos, aumentou o valor das apostas e acabou perdendo tudo. Desesperado, o jovem foi para casa, onde cometeu suicídio.

Rafael Mendes, de 17 anos, foi encontrado morto em sua casa em Formosa da Serra Negra, no Maranhão, no último domingo (10). Ele teria se suicidado após perder uma herança, no valor de R$ 50 mil, deixada pela mãe.

A herança deixada pela mãe foi dividida pelos avós entre Rafael e seus irmãos em partes iguais. Segundo informações familiares, Rafael investiu sua parte da herança no jogo online “do tigre”. Ele teria iniciado com uma aposta de R$100 que, em menos de 15 minutos, lhe renderam R$ 5 mil. Empolgado, Rafael teria começado a apostar mais alto e acabou perdendo tudo. Desesperado, ele foi para casa e cometeu um suicídio.

A morte de Rafael é o terceiro caso de suicídio relacionado ao “jogo do tigre” no Maranhão. Em agosto, uma mulher identificada como Jaciaria Borgens, moradora do município de Pastos Bons, foi encontrada morta após perder R$ 16 mil no mesmo jogo. Amigos acreditam que Rafael foi estimulado por inúmeras publicidades de jogos feitas por influenciadores nas redes sociais.

A morte do rapaz, que sonhava em ser jogador de futebol, está sendo investigada pela Polícia Civil. Um deputado estadual do Maranhão entrou com um pedido na Justiça para barrar o “jogo do tigre” no estado.

Fonte:Portal Holanda/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/09/2023/07:51:29

