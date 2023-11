Fronteira de Rafah com Egito é fechada novamente e brasileiros seguem presos em Gaza

Família de Hasan Habee está no grupo de brasileiros que tenta sair da Faixa de Gaza (Instagram / hasan.rabee)

Grupo de brasileiros havia recebido, nesta sexta-feira (10), autorização para deixar o território em guerra. Com fechamento da passagem, saída do território fica incerta

A saída da Faixa de Gaza dos 34 brasileiros e seus familiares que pediram ao governo brasileiro para serem repatriados continua incerta. Nesta sexta-feira (10), horas após a divulgação da 7ª lista de estrangeiros autorizados a sair do território palestino, com os nomes dos brasileiros na relação, a fronteira de Rafah com o Egito voltou a ser fechada. Atualmente, essa é a única via de saída da Faixa de Gaza.

Os embaixadores do Brasil em Israel, Frederico Meyer, e na Palestina, Alessandro Candeias, informaram ao G1 Nacional e à GloboNews que apenas duas ambulâncias com feridos foram autorizadas a passar pela fronteira nesta sexta. Sob alegação de risco de fuga de integrantes do grupo terrorista do Hamas, Israel e Egito permitem que a passagem de Rafah fique aberta apenas por algumas horas diariamente.

Meyer e Candeias disseram que não é possível confirmar se os brasileiros conseguirão atravessar a fronteira ainda nesta sexta-feira.

Se não for autorizado a cruzar a fronteira, o grupo de brasileiros será levado a uma nova residência alugada pelo Itamaraty em Rafah enquanto aguarda a liberação.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/11/2023/16:06:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...