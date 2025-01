Usuários reclamam de seguir Trump automaticamente no Instagram e Facebook após posse nos EUA

Foto: Reprodução | A cantora Demi Lovato foi uma das pessoas a expor publicamente a situação.

Após a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos na última segunda-feira (20), usuários do Instagram e Facebook relataram que começaram a seguir automaticamente os perfis do presidente e do vice, JD Vance. A situação causou polêmica nas redes sociais, com acusações direcionadas à Meta, empresa de Mark Zuckerberg, responsável pelas plataformas.

A cantora Demi Lovato foi uma das pessoas a expor publicamente a situação. Em um story no Instagram, ela reclamou de estar seguindo JD Vance sem sua autorização. “Eu dei unfollow nesse cara duas vezes só hoje. Negócio obscuro da p*rra, Meta”, desabafou a artista.

No entanto, segundo a agência de notícias Associated Press, a situação não é resultado de um erro técnico ou manipulação por parte da Meta. As contas oficiais da presidência dos Estados Unidos e da vice-presidência, conhecidas como @POTUS (President of the United States) e @VP (Vice President), são administradas pela Casa Branca. Quando ocorre uma mudança de governo, essas contas são transferidas para os novos ocupantes do cargo, preservando os seguidores anteriores.

Transição oficial das contas

De acordo com o porta-voz do Meta, Andy Stone, a transição é um processo padrão. “As contas oficiais são gerenciadas pela Casa Branca e mudam quando o ocupante da Casa Branca muda”, explicou ele em uma publicação no Threads.

As contas das administrações anteriores são arquivadas, incluindo suas postagens, e recebem novos nomes. Por exemplo, a conta do presidente anterior, Joe Biden, foi renomeada para @POTUS46archive, e a da vice, Kamala Harris, para @VP46archive. O número 46 indica que eles foram os 46º presidente e vice-presidente dos Estados Unidos.

Caso um usuário não deseje seguir as contas oficiais de Donald Trump ou JD Vance, é possível desfazer isso manualmente. Basta acessar a página de perfil, clicar nas reticências e selecionar “deixar de seguir” ou “bloquear”.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2025/13:10:44

