Fugitivo da cadeia de Peixoto que usou nome de irmão é preso no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil informou, hoje, que o homem procurado pela Justiça estadual por homicídio no ano passado, em São Félix do Araguaia, no Nordeste do Estado, foi preso na terça-feira (22), em um distrito de Traião, no Pará.

Ele se identificou usando nome de seu irmão, cujas iniciais são as mesmas, foi autuado em flagrante por furto e cumprido um mandado de prisão contra o nome informado, ou seja, havia uma ordem de prisão em nome do irmão.

Policiais civis de Mato Grosso, que buscam pistas para localizá-lo, foram informados da sua prisão se identificando pelo nome do irmão. Em contato com a Delegacia de Itaituba (PA) foi informada a identificação correta do foragido e encaminhado o mandado de prisão, expedido pela Comarca de São Félix do Araguaia pelo crime de homicídio, e ele também foi autuado pelo crime de falsidade ideológica.

Na delegacia, relatou que usou o nome do irmão para tentar se esquivar da polícia, pois tinha fugido do Centro de Detenção de Peixoto de Azevedo (200 km de Sinop), há cerca de 50 dias, e alegou que não sabia que seu irmão tinha mandado de prisão em aberto.

O acusado, de 32 anos estava com o mandado de prisão preventiva decretado pelo homicídio em julho de 2021, em São Félix do Araguaia. Ibaneis Carvalho Parente foi morto com disparos de arma de fogo. Conforme a investigação da Polícia Civil, os dois irmãos foram identificados como os autores do crime por desentendimento ocorrido em um bar por motivo fútil (jogo de sinuca).

Após a discussão, Ibaneis foi para casa, o acusado o seguiu e cometeu o crime sem que a vítima pudesse se defender, acrescenta a assessoria da Polícia Civil de Mato Grosso. (Com informações do Só Notícias).

Jornal Folha do Progresso em 25/11/2022/08:59:04

