Equipe do CPC Renato Chaves de Santarém faz perícia técnica em veículos apreendidos em Rurópolis

As perícias técnicas contaram com o perito Adson Wender e os auxiliares de perícia Vailson Teixeira, Márcio e Everaldo Junior. O trabalho vai embasar os procedimentos policiais em andamento e em fase de conclusão.

Veículos (Carros e motocicletas) apreendidos em operações integradas no município de Rurópolis, sudoeste do Pará, passaram por perícia técnica na manhã do dia 10.

