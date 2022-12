Funcionamento dos Correios no Natal e Ano Novo 

Entre os dias 19 e 23 de dezembro e na semana de 26 e 30 de dezembro, os Correios irão funcionar normalmente em todo o país. No dia 24/12, véspera do feriado de Natal, haverá expediente nas agências que funcionam aos sábados. No dia 31/12, véspera do feriado do Dia da Confraternização Universal, não haverá expediente nas agências.

O atendimento será retomado na segunda-feira (2/1/2023).

No site ou app dos Correios, é possível consultar os endereços e horários de funcionamento das agências, incluindo aquelas que atendem aos sábados (https://mais. correios.com.br/app/index.php) .

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) funcionará normalmente no dia 24/12, das 8h às 14h. No dia 31/12, em função do recesso de final de ano, não haverá atendimento dos operadores, que será retomado no próximo dia útil.