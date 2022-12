No HRBA, “Dia de Beleza” proporciona cuidados estéticos aos pacientes internados

Manoel da Silva foi o primeiro a cortar o cabelo durante a ação – (Foto: Instituto Mais Saúde)

Ação voluntária ocorreu nos setores da pediatria e clínica oncológica e teve direito a corte de cabelo e design de sobrancelha.

Já fazia um tempo que o seu Manoel da Silva, de 80 anos, queria mudar o visual. Internado há oito dias no Hospital Regional do Baixo Amazonas, Dr. Waldemar Penna”, em Santarém, no oeste do Pará, o aposentado nunca iria imaginar que teria um barbeiro particular para cuidar dele.

Mas, quando viu a possibilidade, foi o primeiro da fila. Ele faz barba, cabelo e bigode. E aprovou o resultado. “Me disseram que estou bonito e eu concordei. Gostei muito, foi nota dez”, comemorou.

Ederson Feitosa foi quem cuidou do seu Manoel e de outros pacientes da unidade. Ele é barbeiro há quatro anos e já é a terceira vez que participa desta ação voluntária no HRBA. Para ele, é muito gratificante poder ver a felicidade no rosto das pessoas após cada corte. “É uma satisfação poder contribuir de alguma forma. Eles me agradecem, ficam muito felizes e se sentem renovados depois de ver como ficaram”.

A ação foi realizada com pacientes internados na clínica oncológica e na clínica pediátrica do hospital, que pertence ao Governo do Estado do Pará e é gerenciado pelo Instituto Social Mais Saúde. E além dos cortes de cabelo, as meninas também puderam fazer as sobrancelhas.

A enfermeira especialista em estética, Cecília Muniz, se voluntariou a fazer estes procedimentos. “Eu fiquei muito feliz com o convite, aceitei na hora. Eu sei o quanto é importante levar autoestima para esses pacientes. Faz muito bem para eles e para mim também”, destacou.

A paciente Élida Sousa, de 14 anos, realiza tratamento de longa permanência no Hospital Regional desde os seis meses de vida, por conta de uma neuropatia congênita. E ela decidiu fazer sobrancelhas de henna, que é uma técnica de preenchimento dos fios, pela primeira vez. “Eu achei muito legal, gostei bastante. Eu nunca tinha feito e o resultado valeu muito a pena”.

“Trabalhar a autoestima desse paciente traz muitos benefícios para eles e para o tratamento. A gente vê o quanto o semblante deles muda, como eles sorriem mais depois de uma ação como essa. Eles gostam de ver como ficaram no espelho. E esse é um primeiro passo para uma recuperação mais rápida e efetiva”, ressalta a enfermeira Simone Reis, coordenadora das unidades de internação.

A humanização na assistência prestada aos pacientes faz parte da missão do Instituto Mais Saúde, que assumiu a operacionalização do HRBA no dia 1º de dezembro deste ano.

“Nós queremos que os pacientes tenham o melhor tratamento possível na unidade, e isso também passa por um atendimento humanizado, por um cuidado total com todos eles. Levar esse dia de beleza reforça o nosso compromisso em fazer com que os usuários se sintam bem, estejam mais felizes, o que é muito importante para a recuperação deles. Neste momento de transição, queremos que os pacientes se sintam além de bem assistidos, verdadeiramente cuidados por toda nossa equipe”, afirmou o diretor geral do HRBA, Eder Lúcio de Souza.

Perfil – Localizado no oeste paraense, o Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios do interior do estado, ofertando 40 especialidades, entre elas, Oncologia, Neurocirurgia, Ortopedia e Traumatologia e Terapia Renal Substitutiva.

O Instituto Social Mais Saúde trabalha nesta transição para garantir que tudo seja realizado de maneira segura, dando continuidade aos serviços disponíveis e aumentando os atendimentos em várias áreas, como cardiologia, endocrinologia, mastologia e pneumologia.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/12/2022/07:05:53

