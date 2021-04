Ex-candidato a vereador é assassinado a tiros em Alta Floresta

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em novembro do ano passado, Otoniel foi candidato a vereador em Alta Floresta pelo Podemos, fez 105 (0,38%) votos e não conseguiu se eleger. Em 2016, também disputou as eleições e ficou como suplente.

You May Also Like