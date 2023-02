Funcionário da Via Brasil morre na BR 163 em Moraes Almeida

(Foto:Via WhatsApp) – Um funcionário da Via Brasil BR-163, empresa concessionária que administra a Rodovia BR-163 no Pará, morreu, no início da madrugada deste sábado, 11 de fevereiro de 2023, quando dirigia um veículo da empresa no trecho da Rodovia no distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso).

O motorista (não teve nome divulgado) perdeu controle do veículo e capotou, garrafas de bebida alcoólica foi encontrado no local.

A morte do motorista foi confirmada nas redes e não divulgou as causas do acidente.

A empresa Via Brasil, não divulgou nota sobre o caso.

Até à 1h45 desta madrugada, atendentes do 0800 da empresa concessionária, cuja assessoria de imprensa não foi encontrada, não sabiam sobre o acidente.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/02/2023/07:34:26

