Brasil vence Campeonato Sul-Americano sub-20 camera Jogadores em comemoração após gol (Foto| Divulgação)

Apesar do adversário ter a vantagem do empate, brasileiros não se intimidaram e venceram com gol, inclusive, nos acréscimos

O Brasil venceu neste domingo (12) o Uruguai na decisão do Campeonato Sul-Americano sub-20 e garantiu seu 12º título no torneio.

A partida, disputada no estádio El Carpín, em Bogotá, na Colômbia, terminou com o placar de 2 a 0. Os gols que selaram a vitória vieram no final do segundo tempo: um cabeceio de Andrey aos 38 minutos e um chute a distância de Pedrinho aos 46.

As duas equipes chegaram invictas à disputa, mas o Uruguai estava na liderança por ter uma vitória a mais e precisava só de um empate para alcançar o título.

A seleção brasileira havia vencido o campeonato pela última vez em 2011 pela equipe que contava com Neymar e Casemiro. Na ocasião, o Brasil goleou o Uruguai por 6 a 0.

Brasil e Uruguai estão classificados para o Mundial da categoria, que acontecerá na Indonésia em maio e junho deste ano.

