Funcionário de empresa de energia é morto após cortar luz de fazendeiro

O suspeito do crime ainda forçou outro funcionário a religar a energia e o prendeu no porta-malas do carro

José Reginaldo de Santana Júnior, de 31 anos, foi assassinado enquanto fazia o trabalho de desligamento de energia com outro colega de profissão, não identificado, em uma fazenda no município de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. O homem foi surpreendido com o dono do imóvel, Sebastião Ayres de Assis Neto, que chegou ao local armado e atirou contra os trabalhadores. José morreu na hora.

A Companhia Elétrica de Pernambuco ofereceu R$ 20 mil em recompensa para quem tiver informações sobre o paradeiro de Sebastião. O corte do fornecimento de energia na fazenda do suspeito foi por falta de pagamento.Além de balear e matar o funcionário, Sebastião também obrigou o outro empregado a religar a energia e o colocou no porta-malas do carro.

Sebastião fugiu do local e é procurado pela polícia, que investiga o caso. Informações sobre o paradeiro do homem podem ser apresentadas pelo Disque Denúncia, no número (81) 3719-4545.

Fonte:Redação Integrada com informações de Último Minuto

03.10.20 20h15

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...