(Foto: Reprodução) – A informação é da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

# Meio Ambiente – A ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou ontem que a fundação capitaneada pelo ator Leonardo DiCaprio planeja captar cerca de US$ 100 milhões para a proteção ambiental no Brasil, e a Fundação Bezos, que leva o nome do fundador da Amazon, também acenou com aportes de igual propósito.

# Fundo Amazônia – Os recursos devem ser injetados no Fundo Amazônia. “É claro que a filantropia tem maior agilidade do que quando se trata de cooperação com os governos”, afirmou, citando os passos mais numerosos para acordos entre países.

A ministra participou ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de um painel a respeito do Brasil no encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Davos. (Com informações do PINGA FOGO).

