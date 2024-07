Funcionários chegam para trabalhar e encontram homem morto dentro de churrascaria; Pará

O homem foi identificado como Cristiano dos Santos, de 39 anos e era funcionário da churrascaria | Reprodução

Funcionários de uma churrascaria em São Felix do Xingu, no sul do Pará, tomaram um susto quando chegaram para trabalhar nesta terça. Encontraram o corpo de um colega jogado com marca de corte no pescoço.

A Polícia Civil da cidade de São Felix do Xingu, no sul do Pará, investiga um crime de homicídio envolto em mistério ocorrido dentro de uma churrascaria localizada no centro comercial da cidade.

A vítima foi encontrada morta com um corte na garganta na manhã desta quarta-feira (17), por funcionários que chegavam para a jornada de trabalho e se deparam com o corpo caído ao chão e com um corte na altura do pescoço. O homem foi identificado como Cristiano dos Santos, de 39 anos e era funcionário do local.

A Polícia Civil trabalha com a linha de investigação de que se trata de um crime de homicídio e tenta encontrar pistas que possam levar a identificação do autor ou autores do misterioso crime.

Equipes da Policia Militar e Polícia Civil estiveram no local, levantando informações que possam ajudar a identificar o autor e os motivos que resultaram na morte da vítima.

Uma equipe de policiais do 36º Batalhão de Polícia Militar de São Felix do Xingu, atua juntamente com agentes da Delegacia de Polícia Civil, no sentido de levantar informações e imagens de câmeras de circuitos internos de vigilância existentes nas proximidades de onde o crime foi cometido no objetivo de identificar o autor ou autores do homicídio.

O delegado José Carlos Rodrigues, chefe da Superintendência Regional de Polícia Civil do Alto Xingu, com sede na cidade de São Felix do Xingu, coordena a operação que visa elucidar o misterioso homicídio.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2024/17:14:24

