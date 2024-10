Funcionários públicos são presos pela PF com mais de R$ 4 milhões em dinheiro vivo no Pará

Foto: Reprodução | O flagrante ocorreu no município de Castanhal, na última sexta-feira (4) e foi divulgado pela PF neste sábado (5); o montante de R$ 4,98 milhões estava em posse de três homens, dois deles servidores públicos, que foram detidos em flagrante logo após sacarem a quantia em uma agência bancária local.

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 4,98 milhões em dinheiro vivo durante uma operação realizada na cidade de Castanhal, no Pará. O montante estava em posse de três homens, dois deles servidores públicos, que foram detidos em flagrante logo após sacarem a quantia em uma agência bancária local. A PF suspeita que o valor seria utilizado para a compra de votos nas eleições que se aproximam.

Além do dinheiro, os agentes apreenderam um veículo e celulares dos envolvidos. Os três homens foram autuados pelo crime de associação criminosa. A investigação preliminar da PF aponta que o esquema seria parte de um esforço mais amplo para influenciar o resultado das eleições através da compra de votos.

A operação faz parte de uma série de ações da PF nos últimos dias, que já resultaram na apreensão de mais de R$ 11 milhões em espécie em todo o país, como parte de investigações de crimes eleitorais. A PF também abriu 201 inquéritos nos seis dias que antecedem as eleições, com uma média de 33 novos casos a cada 24 horas. Desde o início oficial do período eleitoral, em 16 de agosto, já foram abertas 748 investigações.

A PF informou que seguirá com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema, ampliando o foco da operação para desmantelar possíveis redes de compra de votos e caixa 2 eleitoral. Até o momento, o valor total de bens e dinheiro apreendidos chega a R$ 16,7 milhões.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/10/2024/18:02:08

