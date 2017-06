Onças pretas resgatadas em Capitão Poço ganham lar no Espírito Santo

Outros 157 animais silvestres também foram resgatados durante a Operação SOS Gavião Real

Duas onças-pretas (Panthera onca) que foram resgatadas durante a Operação SOS Gavião Real, realizada no final do mês de maio, ganharam um novo lar. Durante esta semana, uma equipe de fiscalização ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) foi até o município de Capitão Poço, no nordeste paraense, para recolher os animais que estavam sendo mantidos em local não autorizado. As onças foram transportadas até o Zoológico Park das Montanhas, no Espírito Santo.

Os felinos foram examinados pela veterinária Ana Paula Gering, da Universidade Federal do Tocantins, que fez os procedimentos anestésicos para que os animais pudessem ser transportados em segurança. Em razão do cárcere, os animais precisaram de cuidados que foram prestados por uma equipe médica no local.

Outros 157 animais silvestres também foram resgatados durante a Operação SOS Gavião Real, realizada em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-bio) e a Universidade Federal do Pará (UFPA). Entre as espécies estavam gaviões, macacos, quatis e quelônios, que foram destinados para instituições como o Mangal das Garças, Parque Zoobotânico de Carajás e Centro Nacional de Primatas, cumprindo determinação judicial.

