Funcionários que desviavam encomendas dos Correios são alvos de operação da PF em MT — Foto: PF/MT

Grupo criminoso repassava aparelhos eletrônicos para lojas de assistência técnica onde os produtos eram revendidos.

A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira (10) a Operação Destino Final que apura um esquema de desvio de encomendas na Central de Distribuições dos Correios, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá.

As investigações, iniciadas em 2020, contaram com o apoio dos Correios, e apontaram que um grupo criminoso formado por funcionários terceirizados, que trabalhavam na Central de Distribuição dos Correios, selecionavam encomendas, principalmente aparelhos telefônicos e as desviavam para terceiros.



O grupo atuava de maneira coordenada e, quando um dos investigados identificava uma encomenda contendo aparelho telefônico, repassava a informação para os demais que agiam de forma a não serem flagrados pelas câmeras de monitoramento.

Após retirar o produto, os suspeitos repassavam os celulares para lojas de assistência técnica de telefones, onde os aparelhos eram revendidos ou tinham suas principais peças retiradas.

A encomenda era encaminhada para um destino diferente do destinatário, a fim de dificultar a identificação do local em que o produto foi extraviado.



Central de Distribuições dos Correios, em Várzea Grande. — Foto: Google Maps

Foram expedidos nove mandados de busca e apreensão pela 7ª Vara Criminal da Justiça Federal. O objetivo é colher provas e localizar os objetos subtraídos nas residências dos suspeitos e em duas lojas de assistência técnica e revenda de aparelhos telefônicos.

A PF continuará as investigações, para identificar outros suspeitos que também têm envolvimento com tais condutas, bem como identificar eventuais funcionários dos Correios ou de empresas terceirizadas que participam do esquema criminoso.

