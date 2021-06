Faustão é internado e gravações do Domingão são canceladas

(Foto:| Reprodução/TV Globo) – O artista foi internado após se sentir mal na manhã desta quinta-feira (10)

Ligar a TV em um domingo e não ter a presença do apresentador Fausto Silva, o Faustão, é de causar estranheza em muitos telespectadores. O famoso está à frente dos domingos da Globo há mais de 30 anos. Ao longo desse período, o apresentador nunca faltou em uma gravação do programa.

Na manhã desta quinta-feira (10), Faustão surpreendeu a equipe da atração. Ele se sentiu mal e precisou ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Por conta do problema de saúde, o artista deixará de gravar o Domingão do Faustão pela primeira vez na história da atração.

As gravações do programa que seria exibido no próximo domingo (13) estavam marcadas para esta sexta-feira (11). Com o estado de saúde do apresentador, a programação foi cancelada.

O artista passou por uma série de exames que mostraram que o artista está com infecção urinária. Por conta das medicações intravenosas, o apresentador ficará internado até o próximo sábado (12). Apesar do susto, Faustão está bem.

Ao que tudo indica, por conta do cancelamento das gravações, o programa do próximo domingo será uma reprise ou um mix de vários programas, com uma seleção de apresentações da Super Dança dos Famosos.

Com informações do UOL

