Funkeira perde a linha, faz sexo oral na rua e é denunciada

As cenas de sexo explícito foram protagonizadas por MC Mayara e o namorado dela. |Foto:Reprodução/ Internet

Polícia Civil deve instaurar um inquérito para apurar a conduta da cantora. Ele também pede ser indiciada pelo crime de ato obsceno.

Afunkeira Mayara Juliana de Souza, conhecida como MC Mayara, foi denunciada à Polícia Civil na última quinta-feira (22) por praticar sexo oral na Praça do Japão, um dos principais cartões postais de Curitiba (PR). A cantora divulgou um vídeo que mostra o ato sexual em uma plataforma de conteúdo adulto.

As cenas de sexo explícito foram protagonizadas por MC Mayara e o namorado dela. Na plataforma em que o vídeo foi divulgado, a artista deixa claro que o espaço é destinado para “satisfazer” os usuários.

O caso veio a tona após o delegado e deputado estadual Tito Barichello (União-PR) protocolar uma notícia-crime contra a MC conhecida pelo hit “Teoria da Branca de Neve” no 2.º Distrito Policial de Curitiba. No documento se baseia no artigo 233 do Código Penal, que dispõe sobre o crime de ato obsceno.



De acordo com a lei, “praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público” está sujeito a pena de três meses a um ano ou multa.

O parlamentar pede que a Polícia Civil instaure um inquérito para apurar a conduta de MC Mayara e que ela seja interrogada. Ele também pede que ela seja indiciada.

Quem é MC Mayara?

MC Mayara, tem 29 anos e nasceu em Curitiba. Ela ficou conhecida por ser a primeira artista de eletrofunk no Brasil e teve a carreira alavancada pelo hit “Teoria da Branca de Neve”, cuja música foi lançada há nove anos e já conta com 3 milhões de visualizações no YouTube.



No Instagram, MC Mayara possui 50 mil seguidores. Em novembro de 2020, a funkeira teve um de seus hits revivido em uma parceria com Pabllo Vittar e Pocah, que lançaram a música “Bandida”.



Fonte: portal No Amazonas É Assim Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/07/2023/11:28:59

