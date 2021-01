Furos de O Antagonista: o esquema de Helder Barbalho

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Antagonista apurou que o dispositivo foi vendido pela Suntech, do grupo israelense Verint Systems, que possui contratos com o Exército e vários outros governos estaduais.

Como se não bastasse, a PF apreendeu na operação um equipamento de espionagem adquirido pela Polícia Civil do Pará e que seria supostamente usado pelo grupo de Helder Barbalho para monitorar os investigadores do esquema de corrupção na Saúde estadual.

Nas mensagens, o lobista dizia ao medebista que havia acionado Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para agilizar a liberação do equipamento na China. Para a PF, as mensagens revelavam “certo grau de convivência entre os dois“; “Ambos se tratam por ‘Amigo’ e invocam essa amizade.”

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil – Em junho, a Polícia Federal deflagrou a operação Para Bellum, com o objetivo de investigar supostas fraudes em contratos da área de saúde, especialmente em relação à importação de respiradores, no estado do Pará, governado por Helder Barbalho (MDB).

