Quatro pessoas da mesma família morrem durante acidente envolvendo dois carros em Parauapebas

Um homem suspeito de provocar a batida entre os veículos foi preso em flagrante. Quatro pessoas da mesma família morreram em um acidente registrado na madrugada de sábado (2), no município de Parauapebas, sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil. Um homem suspeito de provocar a batida entre os veículos foi preso em flagrante. Ele teria provocado uma colisão frontal entre os carros. Além dos quatro mortos outras quatro pessoas sofreram apenas ferimentos leves.

