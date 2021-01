Casal acha R$ 2 mil e procura polícia para identificar dono do dinheiro

Um casal encontrou um envelope com R$ 2 mil em dinheiro próximo a um caixa eletrônico em Costa Rica (MS) no primeiro dia do ano. De acordo com a Polícia Militar, o casal decidiu procurar a corporação para tentar encontrar o dono do envelope.

Conforme a PM, haviam 20 notas de cem reais dentro do envelope. No entanto, as poucas informações contidas no pacote dificultaram a identificação do dono do dinheiro. O material foi apreendido e encaminhado até a Delegacia de

Segundo Ariana Riquelme Melgarejo, de 38 anos, quem encontrou o envelope foi o marido, Renato dos Santos, de 35 anos. Antes de acionar a PM, o casal tentou falar com o gerente da agência sobre o ocorrido.

“Na hora eu só pensei em encontrar o dono para devolver. Aqui tem muita gente que mora em fazenda e talvez essa pessoa iria mandar esse valor para alguém da família. Não tem sentido eu ficar com algo que não me pertence. Provavelmente essa [pessoa] trabalhou o mês inteiro e não imaginava que isso aconteceria de perder tudo de uma vez só”, explicou Ariana ao G1.

Ainda de acordo com o G1, o caso foi registrado como achado de coisas. Na segunda-feira (4), uma equipe da Polícia Civil irá até a agência para tentar identificar o dono do dinheiro.

