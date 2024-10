Confira a lista dos vereadores eleitos neste domingo (6) nas eleições municipais de Itaituba (PA)

As eleições municipais de Itaituba (PA) realizadas neste domingo (6) definiram os novos representantes da Câmara de Vereadores.

Abaixo, você confere a lista dos vereadores eleitos para o mandato que se inicia em 2025:

1. Adriano Coutinho – 1.817 votos

2. Maria Pretinha – 1.808 votos

3. Rangel Moraes – 1.685 votos

4. Prof Thiago – 1.597 votos

5. Antonia Borroló – 1.350 votos

6. Enfermeiro Raimison – 1.306 votos

7. Helio Da Limpeza – 1.301 votos

8. Odinea Peres – 1.243 votos

9. Azeitona – 1.207 votos

10. Iamax Prado – 1.205 votos

11. Valdecy Do Peixe – 1.198 votos

12. Valdir Silva – 1.091 votos

13. Evandro Leitão – 1.033 votos

14. Washington Ricarlos – 1.031 votos

15. Joao De Barros Mil Grau – 1.026 votos

16. Emilly – 821 votos

17. Junior Dourado – 820 votos

Esses candidatos foram escolhidos pela população de Itaituba para representar os interesses da cidade nos próximos quatro anos, contribuindo para a elaboração de políticas públicas e a fiscalização do executivo municipal.

