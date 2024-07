Operação Rios de Ouro da PF cumpriu mandados de busca apreensão em Itaituba.

Polícia Federal combate extração ilegal de minérios no Amazonas (Foto:Divulgação PF/AM)

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Rondônia e na cidade de Itaituba no Pará

Na última quarta-feira, 18 de julho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Rios de Ouro com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido na extração e exploração irregular de minérios ao longo do Rio Jutaí, no interior do Amazonas. A ação, que abrangeu quatro mandados de busca e apreensão em Porto Velho/RO e Itaituba/PA, representa um importante esforço para combater atividades ilegais que ameaçam o meio ambiente e a legalidade na região.

A investigação teve início após a Agência Nacional de Mineração relatar irregularidades em um relatório anual de lavra apresentado por uma cooperativa de garimpeiros. O documento, referente ao período entre 2020 e 2022, estava com a validade expirada, indicando que a extração de minérios ocorreu sem a devida autorização, violando as leis ambientais e minerárias.

Durante as diligências, foi descoberto que a cooperativa estabelecia contratos de parceria com dragas para a extração de ouro, utilizando permissões de lavra inexistentes. A operação tem como objetivo reunir evidências que comprovem a prática de crimes de extração ilegal de minério e usurpação de bens da União. Além disso, as autoridades estão investigando o destino dos minérios extraídos, visando responsabilizar os envolvidos e evitar danos ambientais irreparáveis.

A investigação iniciou-se a partir de um relatório recebido pela Agência Nacional de Mineração informando que certa cooperativa de garimpeiros apresentou relatório anual de lavra, entre 2020 e 2022, com a validade vencida. Dessa forma, ficou constatado lavratura de minérios sem a devida permissão.

No curso da investigação, foi detectado que os responsáveis pela cooperativa realizavam contratos de parceria com dragas garimpeiras para extração do ouro, utilizando permissões de lavra garimpeira inexistentes.

A medida de busca e apreensão visa obter elementos que comprovem a prática dos crimes de extração ilegal de minério e usurpação de bens da União, além de aprofundar a investigação sobre o destino dos minérios.

