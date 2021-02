Gabaritos do Enem digital 2020 serão divulgados nesta quarta

Enem digital foi aplicado em laboratórios de Informática contratados pelo Inep. — Foto: Milca de Oliveira

Por causa do método de correção chamado TRI, não é possível calcular nota final com base no número de acertos. Resultados individuais só sairão em 29 de março.

Os gabaritos da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 serão divulgados nesta quarta-feira (10), no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Não há um horário definido, mas a previsão do instituto é que as informações sejam divulgadas no fim da tarde.

As provas foram aplicadas em 31 de janeiro e 7 de fevereiro em laboratórios de informática contratados pelo governo. As notas finais serão divulgadas pelo Inep no dia 29 de março.

Esta foi a primeira edição em que o Enem teve uma versão digital, além da impressa. Eram esperados mais de 93 mil candidatos – o número exclui os inscritos no Amazonas, que tiveram as provas suspensas por causa da pandemia, e de Macapá, cujo local de prova foi interditado por problemas estruturais.

Compareceram à prova digital 26.7609 (28,7%) e faltaram 66.370 (71,3%). O objetivo do governo é tornar o Enem 100% digital no prazo de cinco anos.

1º dia de Enem digital tem redação sobre desigualdade entre regiões do Brasil

2º dia de Enem digital teve questão sobre vacina, matemática financeira e meio ambiente

Inep anula questão de matemática do Enem digital por já ter caído na edição de 2009

Apesar da divulgação dos gabaritos, é importante lembrar que o número de acertos do candidato não indica sua nota final, por causa da Teoria de Resposta ao Item (TRI). O sistema de correção detecta a coerência no desempenho do estudante – ele reconhece o “acerto ao acaso”, ou seja, o “chute”, e atribui uma pontuação menor.

No Enem, cinco candidatos podem acertar exatamente a mesma quantidade de questões, mas tirarem notas bem diferentes. Um exemplo: se o aluno acertou as 5 questões mais difíceis, mas errou as mais fáceis, provavelmente “chutou” as alternativas. Seu desempenho é considerado incoerente, e a pontuação para cada acerto é reduzida.

Entenda os detalhes da TRI.

Desafios para tornar o Enem 100% digital

Quando anunciado, em julho de 2019, o objetivo era tornar o Enem 100% digital até 2026. Mas há desafios. Especialistas ouvidos pelo G1 apontam problemas como:

Logística e infraestrutura: será um desafio encontrar locais com computadores para um contingente de mais de 5 milhões de candidatos (em 2020, a prova impressa teve 5,78 milhões de inscritos confirmados)

Problemas técnicos: os desenvolvedores precisam criar provas que “rodem” em todo e qualquer tipo de computador, marca e capacidade de memória

Níveis de proficiência: a prova digital precisa ser adaptada para que a dificuldade das questões seja comparável às do Enem impresso. Pesquisas na área de educação apontam diferenças no rendimento conforme a mídia usada para a prova (papel ou digital)

Risco de exclusão social: será necessário preparar os candidatos para se familiarizarem com provas em computadores

Há também vantagens: o Enem digital poderá evoluir para um modelo que permita uma avaliação personalizada, com questões sendo escolhidas no Banco de Itens (questões) conforme o aluno acerta ou erra as respostas.

Também será possível incluir interatividade na avaliação, com vídeos e gráficos animados, por exemplo. Para isso, será preciso investir na elaboração dessas questões, para criar um banco de dados robusto e com opções variadas a cada nível de desempenho dos candidatos.

Cronograma do Enem

Reaplicação: 23 e 24 de fevereiro

Resultados: 29 de março

