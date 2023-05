Gabigol perde pênalti e Flamengo empata com o Cruzeiro no Maracanã

O Flamengo novamente apresentou dificuldades ofensivas e empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, neste sábado, no Maracanã, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol, quando o clube carioca perdia por 1 a 0, desperdiçou pênalti. A torcida rubro-negra vaiou o time após o apito final.

O Cruzeiro, por sinal, foi superior ao Flamengo no segundo tempo. O goleiro Matheus Cunha salvou o clube carioca em três oportunidades na etapa final, enquanto o Rubro-Negro só conseguiu levar perigo nos acréscimos.

Com o empate, o Fla agora tem 13 pontos e está na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem a mesma pontuação e ocupa o quinto lugar. O Flamengo, agora, tem uma decisão pela frente. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro encara o Fluminense, às 20h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida foi 0 a 0. Assim, quem ganhar avança de fase. O próximo compromisso pelo Brasileirão também é um clássico. O Flamengo vai enfrentar o Vasco, segunda-feira, dia 5, no Maracanã, às 20h (de Brasília).

O Cruzeiro também tem jogo decisivo pela frente na Copa do Brasil. O clube mineiro recebe o Grêmio, nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Mineirão. O jogo de ida das oitavas de final foi 1 a 1. Pelo Brasileirão, o próximo desafio é o clássico com o Atlético-MG, sábado, às 18h30 (de Brasília), no Parque do Sabiá.

Em rodada marcada pelo movimento contra o racismo, o Flamengo deu apoio a Vinicius Júnior, cria do clube que sofreu insultos na Espanha. No lugar do patrocinador master, o Rubro-Negro estampou a seguinte frase: “Todos com Vini Jr.”, que também foi o mosaico da torcida para o atacante do Real Madrid.

O Cruzeiro abriu o placar logo aos três minutos. Marlon recebeu nas costas de Wesley e soltou a bomba: 1 a 0. O clube carioca encontrava dificuldade para criar, até que, aos 14 minutos, Pedro foi acionado na área e recebeu o contato de Igor Formiga. Primeiramente, o árbitro Luiz Flavio de Oliveira (SP) mandou seguir. Contudo, o VAR, comandado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP), recomendou a revisão. Luiz, então, marcou pênalti. Gabigol, entretanto, acertou a trave. Ele marcou no rebote, mas o lance, pela regra, é considerado dois toques e anulado.

Apesar do pênalti perdido, o Flamengo melhorou no jogo e passou apostar nas finalizações de fora da área. O bom momento virou uma pressão e o empate. Aos 32 minutos, Wesley fez boa jogada pela direita e cruzou. Ayrton Lucas fez 1 a 1. Sampaoli precisou mudar ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos. David Luiz entrou no lugar de Léo Pereira, que levou uma pancada no joelho direito e não teve condições de continuar em campo.

O Cruzeiro levou perigo aos 46 minutos. Machado arriscou de fora da área. A bola foi por cima, dando um susto na torcida rubro-negra. O clube mineiro quase voltou a ficar à frente do placar. Aos 51, após cruzamento da direita, Gilberto cabeceou rente à trave esquerda de Matheus Cunha. O 1 a 1 foi o placar do primeiro tempo.

O Flamengo voltou a apresentar dificuldade para criar no segundo tempo. O Cruzeiro assustou aos 18 minutos. Henrique Dourado, que entrou no lugar de Gilberto, completou para fora, com perigo, cruzamento da esquerda. Matheus Cunha precisou trabalhar na sequência. Aos 21 minutos, o goleiro abafou finalização de Stênio, outra alteração de Pepa.

Matheus Cunha salvou o Flamengo de novo aos 28 minutos, agora em finalização de Machado. Um minuto depois, o goleiro rubro-negro foi providencial mais uma vez. Ele espalmou chute de Bruno Rodrigues.

Após ser inofensivo por quase todo o segundo tempo, o Flamengo levou algum perigo nos acréscimos. Gabigol chutou e Rafael defendeu sem muita dificuldade. Depois, Cebolinha, alteração de Sampaoli, chutou para fora. Aos 50, Gabigol também errou o alvo. O Fla ficou no empate com o Cruzeiro no Maracanã.

Fonte: Gazeta Esportiva/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 28/05/2023/07:59:40

