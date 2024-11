Garimpeiro é Seduzido, Roubado e Baleado por Jovem no MT

Foto: Reprodução | Uma adolescente de 17 anos foi apreendida por policiais militares, nesta quarta-feira (6), após atrair um homem de 50 anos para uma uma tentativa de latrocínio – roubo seguido de morte – em Rondonópolis (215 km de Cuiabá). O homem acabou reagindo ao assalto e foi baleado na perna.

Durante a ação, ele perdeu R$ 1 mil e algumas pepitas de ouro. De acordo com informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, a garota é viúva de um faccionado do Comando Vermelho (CV-MT) que morreu há cerca de sete meses durante um confronto com policiais militares em Cuiabá. A menor é contumaz na prática de crimes de estelionato. O modus operandi dela consiste em emprestar sua conta bancária para comparsas que entram em contato com as vítimas. Ela ganhar 10% do valor conquistado nos golpes

.Nesta terça, ela foi convocada pelo grupo criminoso para atuar como mula. Ela teria que viajar até Primavera do Leste, onde entregaria quatro tabletes de maconha.

Ao finalizar o serviço e esperar o ônibus de volta a Rondonópolis, ela acabou conhecendo o homem de 50 anos. No terminal rodoviário, os dois conversaram por muito tempo.

Em determinado momento, a vítima acabou informando que estava com ouro para comercializar e que sacaria dinheiro. Ao saber dessa informação, a menor ligou para os comparsas, que armaram um plano para roubar o homem. Quando os dois chegaram em Rondonópolis, a menor disse que estava com fome e sugeriu que os dois fossem comer. No trajeto, dois criminosos em uma motocicleta abordaram a vítima, que reagiu e foi baleada.

O homem foi alvejado na perna, mas teve as pepitas de ouro e R$ 1 mil roubados. Ele foi levado para o Hospital Regional, onde passou por cirurgia. A Polícia Militar, em rondas pela cidade, conseguiu identificar a menor e fazer sua apreensão. O caso foi entregue à Polícia Civil.

Fonte: Colider News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/10:00:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...