Bebê de seis meses cai em galão com água e morre afogado no MT

Foto: Ilustrativa | Ele estava dormindo quando rolou da cama e caiu dentro do recipiente usado para drenar água do ar-condicionado.

Um bebê de seis meses e 15 dias morreu afogado após rolar da cama e cair dentro de um galão que era usado para drenar água de um ar-condicionado. Ele estava dormindo no momento do acidente, que foi registrado nesta quarta-feira (06), no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá.

De acordo com informações iniciais, a mãe estava com o bebê no quarto e, enquanto ele dormia, ela precisou sair do cômodo por alguns instantes. Quando retornou não encontrou o filho na cama e logo se desesperou. Em seguida, viu que ele havia caído dentro do galão.

Ele foi socorrido por vizinhos, que fizeram massagem cardíaca no bebê até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Ele chegou na unidade de saúde com vida, mas não resistiu e morreu.

O delegado Maurício Maciel, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi acionado para fazer a liberação do corpo e explicou que foi realizado um trabalho de perícia para a confirmação da fatalidade.

“Tudo leva a crer que a criança dormiu na caminha. A mãe saiu um pouco do quarto, quando ela voltou, uns minutos após, assustou porque não viu a criança na cama e viu a criança dentro do balde, que estava ali no quarto como um dreno para o ar-condicionado”, explicou o delegado.

Maurício Maciel disse também que a mãe, que tem outros dois filhos, ficou muito abalada com a fatalidade e que todo o trabalho de perícia, realizado pela DHPP, pelo Instituto Médico Legal (IML) e pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), foi executado com cautela para não abalar ainda mais a família.

