Empresário desaparecido é encontrado em barriga de jacaré

Familiares e amigos capturaram o animal em uma área conhecida como “Boca das Piranhas”. (Foto: | Reprodução )

Partes do corpo do empresário foram encontradas dentro da barriga de um jacaré.

Um empresário, identificado como Davi Reis, esteva desaparecido desde o dia 23 de novembro, após sair de casa e informar para a esposa que iria fazer uma rápida viagem. Desde aí, a família nunca mais teve informações sobre o seu paradeiro, iniciando uma grande mobilização para tentar encontrá-lo.

Partes do corpo do empresário Davi Reis foram encontradas dentro da barriga de um jacaré, na zona rural da cidade de Barreirinha, distante 331 km de Manaus, no nordeste do Amazonas.

Após Davi sair de Barreirinha em uma voadeira, com destino à Vila Paraná dos Ramos e nunca mais ser visto, familiares e amigos começaram a fazer uma campanha nas redes sociais.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Marinha, Defesa Civil, Polícias Civil e Militar foram acionados para as buscas. Na última quinta-feira (24), a lancha de Davi foi encontrada por mergulhadores, próximo a uma vila, conhecida como “Boca das Piranhas”.

Na última sexta-feira (26), por volta de 17h, a equipe encerrou as buscas, mas familiares e amigos do empresário decidiram continuar por conta própria. Foi aí, que o grupo resolveu capturar um jacaré que estava próximo da região. Ao abrir o animal, foram encontradas partes de um corpo humano com as características de Davi.

Uma equipe da Defesa Civil se deslocou para o local. Na sequência, foi realizada uma perícia técnica pelos profissionais de saúde da Unidade Hospitalar de Barreirinha (HMB). Familiares reconheceram o corpo como sendo o de Davi Reis. Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de necropsia.

quinta-feira, 02/12/2021, 10:51 –

