Garimpeiro morador de Novo Progresso, morre soterrado após barreira cair em cima dele em Garimpo

Um garimpeiro, identificado como Carlinhos da Funerária, morador da cidade de Novo Progresso, morreu asfixiado após uma barreira cair em cima dele no Garimpo Nova Mutum nesta quarta-feira, 4 de maio de 2022.

Carlinhos é morador de Novo Progresso, proprietário da funerária Bom Jesus, amigos da vítima informaram ao Jornal Folha do Progresso que ele acompanhava o trabalho no garimpo Nova Mutum, e, por volta de 10h30 desta quarta-feira (04) ocorreu o acidente no garimpo. “O corpo do garimpeiro ficou coberto pela terra, foi necessário escavar, encontrado sem vida”, relatou amigo da vítima, via áudio ao Jornal Folha do Progresso! “O corpo só foi encontrado na tarde desta quarta-feira”.



Ainda conforme a informação, outras três pessoas estavam trabalhando no local, conseguiram sair ilesas, o corpo da vítima foi retirado e está sendo preparado para ser transladado de aeronave até novo Progresso onde mora os familiares. Conforme relato de amigo da vítima que ajudou no socorro, foi confirmado que Carlinhos morreu por asfixia em virtude de soterramento.

Aguardem mais informações.;;

04/05/2022

