Garimpeiros bloqueiam parcialmente rodovia Transamazônica, em Itaituba contra fiscalizações ambientais

BR-230 foi bloqueada em Itaituba na noite de terça-feira e houve confusão entre manifestantes e PM. Há decisão judicial para impedir bloqueios e conflitos na região e uma faixa da via foi liberada nesta quarta.

Um grupo de garimpeiros bloqueia parcialmente a BR-230 em Itaituba , sudoeste do Para, em protesto contra fiscalizações ambientais. Por volta das 15h30 desta quarta-feira (16), uma das faixas da rodovia Transamazônica estava liberada. (As informações são do g1 Pará e TV Liberal — Belém).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia foi interditada totalmente na noite de terça (15) no km 1.118. Houve confusão entre garimpeiros e a Polícia Militar no local – veja mais abaixo.

Com faixas e cartazes, as cerca de 100 pessoas reclamam de ações do ICMbio e Ibama na região. O grupo se identificou como “Garimpeiros Independentes do Alto Tapajós”, o mesmo que bloqueou a BR-163 há poucos dias em protesto contra fiscalizações em garimpos ilegais na região.

Há uma decisão judicial foi emitida ainda na terça (15) para impedir bloqueios e conflitos nas BRs 230 e 163.

No início da tarde havia cerca de cinco quilômetros de engarrafamentos. Segundo a PRF, a rodovia ficou totalmente bloqueada até 14h30 desta quarta, quando uma faixa foi liberada. Policiais rodoviários estão no local orientando os motoristas.

Confusão entre garimpeiros e PM

Na noite de terça, houve confusão entre garimpeiros e Polícia Militar na BR-230, próximo a um cruzamento com a BR-163.

A PM usou bombas de efeito moral, gás lacrimôneio e balas de borracha e houve confusão. H´pa relatos de alguns garimpeiros teriam ficado geridos.

A PM diz que deu apoio à PRF na área para garantir o cumprimento da decisão judicial que já impedia, desde o último fim de semana, o bloqueio da BR-163.

A BR-163 foi liberada no domingo (13) no trecho do distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba, no terceiro dia de bloqueio por manifestantes contra fiscalizações em garimpos ilegais.

A liberação ocorreu após um representante dos garimpeiros do Alto Tapajós ser notificado de decisão judicial a pedido da União para que a rodovia fosse liberada para todos veículos e pedestres. A multa estabelecida pela Justiça Federal foi de R$ 10 mil por dia em caso de descumprimento.

