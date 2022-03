Crianças que estavam desaparecidas há 26 dias na floresta amazônica são encontradas com vida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as crianças estão muito debilitadas e serão ouvidas pelas autoridades assim que a equipe médica permitir. Ainda nesta quinta-feira (16/03), os irmãos serão transferidos para Manaus.

Dois irmãos indígenas de seis e oito anos, que estavam perdidos em uma floresta há quase um mês no Amazonas, foram encontrados vivos. As crianças teriam saído para caçar passarinho no dia 18 de fevereiro e não foram mais vistas. A população e familiares dos dois irmãos realizaram o resgate, na tarde da última terça-feira (15/03).

