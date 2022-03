Mulher mata companheiro com facada no peito e foge com filho de 2 anos no Pará

(Foto:Reprodução) – Na noite da última segunda-feira, 15, a delegacia de homicídios de Marabá foi informada que Rayane Barbosa Rodrigues, moradora do Residencial Magalhães, localizado no núcleo São Félix, havia matado com uma faca o homem identificado como Klebson Valério Chaves, seu companheiro. Ele não resistiu ao ferimento e acabou morrendo.

Segundo informações colhidas no local, a relação entre a vítima e esposa era muito conturbada e os dois discutiam quase que diariamente

De acordo com o delegado Vinícius Cardoso, Superintendente de Polícia Civil da 10ª Risp Carajás, após uma discussão acalorada na residência do casal, a esposa desferiu um único golpe de arma branca na região do tórax da vítima, que chegou a ser atendida pelo Samu, porém, evoluiu a óbito ainda no local. Após o fato, Rayane empreendeu fuga levando a filha de 2 anos de idade do casal.

“As perícias foram realizadas, testemunhas ouvidas. A Polícia Civil está investigando o caso e está à procura da autora desse homicídio”, declarou. “A polícia ainda não tem elementos sobre a motivação do crime, soubemos que houve uma discussão relatada por vizinhos, mas a razão da discussão e o que de fato levou a autora a esfaquear a vítima ainda não é conhecida, dependemos de outras diligências”, disse delegado Vinícius. (Roma News com informações da PCPA).

Jornal Folha do Progresso em 16/03/2022/17:21:41

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...