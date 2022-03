Jovem desaparece após ser torturado com irmão em Santarém por supostos integrantes de facção

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com relatos de Michel à polícia. Os três homens estavam armados de facas e usaram um carro vermelho para levar as vítimas até um casa, onde os irmãos foram torturados para confessar o suposto furto de um ventilador e um secador de cabelo da casa de um dos torturadores.

Um jovem de 24 anos, identificado apenas como Jonathan, está desaparecido desde a noite de terça-feira (8), após ter sido sequestrado com o irmão de prenome Michel, 19 anos, na rua Alvorada, bairro Diamantino, por três homens. (As informações são do g1 Santarém e Região — PA).

