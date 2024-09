Polícia Federal deflagra operação na casa do prefeito de Altamira | PA

Foto: Reprodução | Uma equipe da polícia também esteve na Secretaria de Saúde do município e na casa do secretário Waldecir Maia.

Na manhã desta terça-feira (10), uma equipe da Polícia Federal, deflagrou uma operação na casa doatual prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes, localizada no bairro Jardim Independente II, no sudoeste paraense. Segundo informações, era por volta de 6h30 quando imagens das viaturas da PF em frente à residência começaram a ser divulgadas em grupos de aplicativo de mensagens.

A operação seguiu até às 8h da manhã e segundo as primeiras informações, o motivo da operação seria fraude em licitações. Uma equipe da polícia também esteve na Secretaria de Saúde do município e na casa do secretário Waldecir Maia.

Fraude em licitações é um crime que envolve manipulações ou irregularidades em processos licitatórios, para favorecer determinados participantes de maneira ilícita.

Licitações são processos legais que visam selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública, seja na contratação de serviços, compras de produtos ou execução de obras. A fraude ocorre quando há interferências indevidas nesse processo, prejudicando a concorrência e causando danos ao erário. O caso segue em investigação, a qualquer momento a Polícia Federal deverá se pronunciar por meio de nota.

