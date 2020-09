Garimpeiros interditam trecho da BR-158 para cobrar regularização da atividade no sul do Pará

(Foto:Reprodução) – De acordo com o Dnit, não há rotas de desvio próximas para veículos de grande porte.

os interditam trecho da rodovia BR-158, em Redenção

A rodovia BR-158, no sul do Pará, está interditada desde domingo (20). O bloqueio ocorre próximo ao km-600, no município de Redenção. A estrada foi fechada por garimpeiros, que pedem a regularização da atividade nessa região, de acordo com informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Um grande engarrafamento se formou na área. De acordo com o Dnit, não há rotas de desvio próximas para veículos de grande porte.

Para os veículos leves e de pequeno porte, a recomendação é que façam o desvio por uma estrada vicinal, que dá acesso à comunidade de Arraiá Porã, na zona rural de Redenção, até retornarem para a BR-158.

O Dnit recomenda que os demais motoristas acompanhem as notícias veiculadas pelos canais oficiais do departamento nas redes sociais e que aguardem o fim do bloqueio em locais com condições adequadas para a espera.

Por G1 PA — Belém

