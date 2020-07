Homem é preso em flagrante por disponibilização e armazenamento de pornografia infantil

(Foto:Reprodução/Ascom Polícia Federal) – Prisão aconteceu na casa do acusado, no bairro de Fátima, em Belém

Com o objetivo de combater a pornografia infantil em Belém, a Polícia Federal (PF) no Pará deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a operação ‘Non Est Anonymity 1’. Durante a ação, um mandado de busca e apreensão foi cumprido no bairro de Fátima. Pelo conteúdo encontrado, o acusado foi preso em flagrante no mesmo endereço. Houve ainda quebra do sigilo de dados telemáticos.

Os crimes investigados na ação são o de disponibilização de pornografia infantil e o de armazenamento de pornografia infantil, tipificados nos artigos 241-A e 241-B do ECA, respectivamente.

NOME DA OPERAÇÃO

‘Non Est Anonymity’ é uma expressão em latim que significa “não há anonimato”. A ideia do órgão é fazer uma alusão à internet no sentindo de que não é lugar de anônimos.

