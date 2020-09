Pastor agride mulher em live sem perceber que estava ao vivo

No vídeo, ele xinga mulher de imbecil por conta de ângulo da câmera e acerta um tapa nela antes de iniciar a cerimônia – (Foto:Reprodução)

O pastor Edson Araújo, da igreja Deus é Amor, de São Paulo, foi flagrado acertando um tapa e xingando a mulher que o auxiliava durante trecho de uma transmissão feita ao vivo pelo Facebook. Ele não havia percebido que já estava sendo filmado.

Irritado, ele se levanta e dá um tapa na mulher que o auxiliava a arrumar o ângulo da câmera. O golpe faz o equipamento balançar. E reclama: “que saco, merda. Arruma as coisas direito, imbecil. Arruma o negócio direito”.

Logo em seguida, ele se senta, passa as mãos no rosto e começa a cerimônia: “Aceitem a paz do senhor”.

Após a repercussão do fato nas redes sociais, o pastor Edson Araújo gravou um vídeo reconhecendo o erro e pedindo perdão. No vídeo em que gravou ao lado da esposa, o pastor pede perdão a ela pelo que fez, se desculpa com os familiares dela e dele, pede perdão ao seu pastor e praticamente implora o perdão dos internautas.

“Ontem nós estávamos em cima do horário de fazer o culto, e nós não tínhamos uma posição correta do equipamento, então eu simplesmente me levantei e fui tentar arrumar, e ai acabou derrubando outro aparelho de celular que faz a transmissão de hinos. Então, eu ali, de uma forma imprudente, de um forma incorreta que não poderia agir daquela forma, eu direcionei uma palavra, nunca tivemos nenhum tipo de problema, então por um momento eu direcionei uma palavra imprudente para minha esposa”, disse o pastor justificando a agressão verbal.

“Eu quero aqui publicamente pedir perdão a minha esposa”, disse, se dirigindo à esposa, que ficou o tempo todo de cabeça baixa.

