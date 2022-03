Liderança indígena de Novo Progresso, manifesta apoio a Projeto de Lei do Executivo que regulamenta atividade de mineração em terras indígenas; veja vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Bepdjy Re Mekragnoti Re, da etnia Kayapó, estado do Pará, também é favorável à regulamentação. “Ninguém é obrigado a fazer o que não quer. O PL 191 não vai obrigar nenhuma comunidade indígena a praticar a mineração em suas terras. Se o PL 191 for aprovado, apenas os que quiserem vão ter o direito de trabalhar conforme a sua vontade e o seu direito, dentro da lei”, pontua.

Um indígena se apresenta com líder da etnia Kayapó da terra indígena e Bau da Aldeia Kamau de Novo Progresso no Pará em manifesto favorável ao Projeto de Lei n° 191/2020 . (Foto:Reprodução)

