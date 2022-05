Garimpos clandestinos são fechados e maquinários, destruídos na terra indígena Kayapó, no Pará

Operação destruí maquinários de garimpos ilegais no Pará — Foto: PF/Divulgação

Operação conjunta da Polícia Federal, Ibama, ICBmio e Funai flagrou garimpeiros em plena atividade em área isolada e próximo à aldeia em São Feliz do Xingu.

Três garimpos clandestinos ilegais de ouro foram fechados em uma operação conjunta da Polícia Federal, Ibama, ICMbio e Funai no fim de semana em São Feliz do Xingu, sudeste do Pará. (As informações são do g1 Pará — Belém).

A área é de difícil acesso por terra e os agentes federais chegaram ao local de helicóptero, surpreendendo os garimpeiros em plena atividade dentro da terra indígena Kayapó.

A operação ‘Sonho Distante’ foi divulgada nesta segunda-feira (9) pela PF e resultou na apreensão e destruição de três escavadeiras hidráulicas, motores, documentos e galões com mercúrio – metal altamente poluente.

A operação foi deflagrada após denúncias recebidas ainda em abril de atividade garimpeira para extração ilegal de ouro em uma área isolada da Terra Indígena Kayapó, distante cerca de 160 quilômetros do área central de São Felix do Xingu.

A área do garimpo ficava distante apenas 30 quilômetros da aldeia indígena mais próxima. Por isso, havia preocupação de possível confronto entre indígenas e garimpeiros, segundo a Polícia Federal.

Apesar do flagrante, a PF não confirmou se houve prisões.

A ação é uma ramificação da operação “Guardiões do Bioma” e contou com a contribuição do (Ibama), (Funai) e da Força Nacional que combate o desmatamento ilegal na Amazônia.

A extração irregular de ouro pode causar danos graves ao meio ambiente como a poluição dos leitos dos rios e danos irreparáveis à fauna e a flora, além de interferir na preservação e manutenção das tribos indígenas.

O dano ambiental que a atividade irregular causou será quantificado após Perícia da Polícia Federal, para possível ressarcimento por parte dos infratores.

