Garota de 13 anos fica grávida de trigêmeos; família não revela quem é o pai

Uma adolescente de 13 anos está grávida de trigêmeos e sendo acompanhada por autoridades da saúde e de Direitos da Criança e do Adolescente, em Luiziana, na região centro-oeste do Paraná. A família da garota disse que ela, que tem mais quatro irmãos, está grávida de um mês e meio, mas não revelou quem é o pai das crianças. A mãe da menina está desempregada.

