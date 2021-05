Adolescente é apreendida após agredir a mãe em Canaã dos Carajás

(Foto:Reprodução) – Vítima acionou a Polícia Militar pedindo socorro. A agressora deve responder pelo ato infracional de violência doméstica.

Uma adolescente foi apreendida após torturar e bater na própria mãe, em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense. A vítima acionou a Polícia Militar pedindo socorro, na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a mulher, a filha de 17 anos não só a agrediu fisicamente como também praticou tortura psicológica contra ela.

As agressões foram constatadas visualmente pelos investigadores da Polícia Civil que atenderam a ocorrência. A vítima tinha uma série de hematomas no rosto, boca e testa, que indicam a brutalidade das agressões sofridas. Pela acusada se tratar de uma menor de idade, o Conselho Tutelar também foi acionado. As informações são do Correio de Carajás.

Mãe e filha foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil do município para prestar depoimento.

A jovem deverá responder pelo ato infracional de violência doméstica.

Por:.Redação Integrada

