Garota de programa vai ao motel com padre em carro da igreja

(Foto:Reprodução) – A mulher identificada como Yasmin, conta que o religioso foi buscá-la no flat em que ela está hospedada no carro da igreja.

Um vídeo publicado por uma garota de programa na rede social tiktok viralizou e está dividindo opiniões na web, no vídeo a mulher afirma ter ido ao motel com um padre no carro da Arquidiocese.

No vídeo, a mulher identificada como Yasmin, conta que o religioso foi buscá-la no flat onde ela está hospedada no próprio carro da igreja.

“Deus, me perdoe. Mas pagando bem, que mal tem? O padre me buscou aqui com o carro da arquidiocese para fazer um programinha”. Disse a loira.

O relato da mulher não foi bem visto e logo dividiu opiniões na web, confira: “Não vejo graça nisso. Não sou católica, mas acho que ela deveria buscar melhorar sua cultura, uma mulher tão bonita só falta ser inteligente e usar sua beleza para algo útil e não vender seu corpo para sair das frustrações da vida.” Disse uma internauta.

“Então pra que ser padre? Seja um homem de Deus, honesto e moral. Deus não pediu que o homem ficasse só, ao contrário, então se case e continue sendo homem de Deus. Pecado não é casar, pecado é fingir seguir a Palavra de Deus. Gênesis 2:18 “Então o Senhor Deus declarou: “Não é bom que o homem esteja só; farei para ele al­guém que o auxilie e lhe corresponda”. Genesis 1:28 “Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra.” Disse outra internauta.

Por outro lado, na internet teve quem defendesse a situação: “Oxe pecado é passar fome,” brincou. “Melhor do que praticar a pedofilia, meu total apoio ao padre. Ela só errou em abrir a boca e espalhar, ficasse no sigilo.” opinou outro internauta.

O padre, além de ter praticado o pecado da prostituição, o religioso cometeu o descumprimento do voto de celibato, usando o carro da própria instituição religiosa.

“Será Deus, que eu vou ser salva? Tomara que sim, afinal não sou só eu que erro”. Disse a profisional do sexo.

Veja o vídeo:

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/03/2023/15:52:49 Com informações do Portal de Prefeitura

