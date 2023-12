Garoto surfista de 15 anos morre após ter as pernas arrancadas em ataque de tubarão

Adolescente identificado como Khai Cowley chegou a ser socorrido e retirado da água, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na frente do pai.

Um jovem de apenas 15 anos, que praticava surf em Ethel Beach, na Austrália, morreu após um ataque de tubarão na última quinta-feira (28). O surfista teve as duas pernas arrancadas pelo animal e morreu na areia minutos depois.

O jovem chegou a ser retirado da água e socorrido. Em relatos de testemunhas, o garoto teria sido resgatado por outros dois surfistas ainda na presença do tubarão, que os cercava durante a ação.

De acordo com a reportagem, os serviços de emergência também tentaram, desesperadamente, salvar o adolescente, mas seus ferimentos foram fatais. Houve uma onda de tristeza após a trágica notícia.

– Um menino com muito potencial. Ele ocupará um lugar no coração de todos – escreveu um amigo da família nas redes sociais.

Pelo menos quatro outros ataques de tubarão ocorreram na região nos últimos meses. Morreram o surfista Tod Gendle, de 55 anos; e Simon Baccanello, de 46.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/12/2023/11:54:01

