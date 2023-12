Homem é preso por estuprar e filmar os abusos contra a filha de 2 anos

O pai da criança confessou o crime e guardava os vídeos dos abusos em seu telefone.

Nesta quinta-feira (28), um homem de 26 anos foi preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, sob a acusação de estupro e gravação de vídeos abusivos envolvendo a própria filha bebê, quando ela tinha entre um e dois anos. Atualmente, a criança tem três anos.

As autoridades da Polícia Civil revelaram que o suspeito, também pai de outra criança de cinco anos, confessou o crime, alegando que cometeu os estupros e registrou os vídeos durante o período em que a família residia em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea.

A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) do Rio de Janeiro. Segundo informações da polícia, o indivíduo guardava em seu telefone, além das filmagens dos abusos, outros conteúdos de pornografia infantil, os quais eram compartilhados.

A DCAV ressaltou que a investigação está em curso para conclusão e foi encaminhada ao Ministério Público, com o acusado respondendo por estupro de vulnerável e infrações estipuladas no Estatuto da Criança e do Adolescente, relacionadas à produção e armazenamento de pornografia infantil.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança identificou o homem e a filha nas filmagens analisadas durante a investigação. Um lençol que aparece nos vídeos também foi apreendido pelas autoridades. O indivíduo será conduzido para audiência de custódia, ficando assim à disposição da Justiça.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/12/2023/12:11:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...