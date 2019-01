Homem de 31 anos é encontrado morto ao lado de sua cobra de estimação

Um porta-voz da organização Surrey and Hampshire Reptile Rescue, responsável pelo resgate de répteis na região, disse: “Nunca houve um caso em que uma cobra píton matasse uma pessoa no Reino Unido. Elas só matam o que comem”.

Uma fonte disse ao jornal The Sun: “Está se investigando se houve o envolvimento da cobra no caso. A morte está em fase inicial de investigação e os pesquisadores aguardam os resultados dos exames toxicológicos e relatórios, para determinarem a ‘causa mortis’. Dependendo dos resultados, um inquérito pode ser aberto”.

Dan Brandon, que tinha 31 anos e estava acostumado a lidar com cobras, foi encontrado em seu quarto, na sua casa em Church Crookham, Hampshire, Inglaterra, onde morava com os pais e uma coleção de animais de estimação exóticos.

