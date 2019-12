Garotos encontram corpo em decomposição em terreno onde jogavam bola em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Corpo era de um homem e estava há dias no local

Alguns meninos saíram de casa para jogar bola na manhã desta segunda-feira (09) e acabaram encontrando um corpo em Parauapebas, no sudeste paraense. O cadáver estava em avançado estado de decomposição e foi localizado em um terreno baldio que também serve de campo de futebol perto na rua J, bairro Jardim Canadá.

O corpo foi achado pelas crianças por volta das 10h, que acionaram a polícia imediatamente. A divisão de homicídios da Polícia Civil de Parauapebas foi ao local, que fica perto da Prefeitura Municipal, e com apoio de agentes do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, constataram que o cadáver, do sexo masculino, estava ali há cerca de cinco dias, com avançada putrefação.

O cadáver tinha algumas tatuagens pelo corpo, e essas marcas podem ajudar na identificação, e já uma suspeita de quem a vítima se trata. Nos primeiros levantamentos na cena do crime, os agentes identificaram uma perfuração na barriga, provavelmente efetuada por uma arma branca, mas a causa exata da morte ainda é investigada em laboratório. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Por:Caio Oliveira

