Governador reeleito no Pará, Helder Barbalho anuncia apoio a Lula para o 2º turno

Em seu perfil no Twitter, Lula publicou foto com o governador reeleito do Pará e agradeceu seu apoio — Foto: Reprodução/Redes sociais.

Helder Barbalho, governador do MDB reeleito no Pará, anunciou nesta quarta-feira (5) que vai apoiar o ex-presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições 2022. Mais cedo, o candidato do PT havia informado nas redes sociais sobre o apoio.

O MDB liberou seus diretórios a apoiarem quem quiserem (veja íntegra da nota abaixo).

Segundo o governador, o projeto apresentado pelo ex-presidente Lula é o que mais se assemelha com o do MDB , na qual está o fortalecimento das instituições, o respeito à democracia e às relações federativas.

“Certamente a identidade do presidente Lula com o Estado do Pará pelas obras, pelo legado deixado aos momento que esteve presidente da República faz com que a população do nosso estado reconheça essas importantes ações. E acima de tudo projeta que nos podemos fazer uma ampla parceria”, afirma.

Helder Barbalho se reelegeu ao governo do Pará no primeiro turno. Ele alcançou 70,41% (3.117.276) dos votos válidos no estado, se tornando o candidato mais votado no Brasil, proporcionalmente. O apoio de Helder é fundamental para a campanha de Lula no Pará, consolidando a força do petista na região Norte.

Assim como Helder, a senadora e ex-candidata à presidência da república Simone Tebet (MDB), está com caminho livre para declarar apoio ao Lula também. o PT quer logo uma “foto” de Lula e Simone. O petista terá hoje um encontro com lideranças políticas e parlamentares do congresso nacional, que demonstrarão apoio à candidatura. A ideia era mostrar a união e explorar a adesão da força de Simone.

Mas uma ala do MDB segue reticente sobre o encontro, e prefere um anúncio solo. Como o partido não vai completamente para o lado de Lula, seria uma forma de se resguardar, e mostrar que o apoio é crítico. Até a tarde desta quarta-feira (5), ligações, pedidos e acertos devem acontecer, de olho no anúncio.

No estado de São Paulo, o MDB anuncia apoio a Tarcisio nesta quarta (5) ao meio-dia, com participação do prefeito da capital, Ricardo Nunes. E o ex-presidente Michel Temer deve se encontrar com Bolsonaro no fim de semana, e há expectativa de que anuncie apoio a ele.

Leia íntegra da nota divulgada pelo MDB

O MDB é o maior e mais democrático partido do País, o único com presença em quase todos os municípios. Tem convicções claras a favor da Liberdade, da Democracia e da Soberania do povo brasileiro, exercida por meio do voto direto.

Nesta eleição geral, apresentamos um projeto independente e equilibrado, fora da polarização, brilhantemente liderado por nossa candidata Simone Tebet. Não há a menor dúvida de que ela se consolidou como uma liderança nacional.

Nos Estados, reelegemos os governadores do Pará e do Distrito Federal, em primeiro turno. E vamos disputar o segundo turno no Amazonas e em Alagoas. Aumentamos nossa bancada na Câmara e mantivemos uma grande bancada no Senado.

Nas últimas 48 horas, dirigentes, congressistas, governadores e prefeitos externaram sua posição em relação à disputa nacional em segundo turno. Por ampla maioria, o MDB decidiu dar liberdade para que cada um se manifeste conforme sua consciência.

Em qualquer cenário, o MDB deixa claro que cobrará do vencedor o respeito ao voto popular, ao processo eleitoral como um todo e, sobretudo, a defesa intransigente da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito. (Com informações do Arthur Sobral — Belém).

